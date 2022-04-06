الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تشيد بجهود المبعوث الأممي لليمن في التوصل لهدنة بين أطراف النزاع

هانس جروندبرج
هانس جروندبرج

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، للتوصل إلى الهدنة بين أطراف الصراع، ووقف شامل للعمليات العسكرية.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله في إسهام تلك الجهود في التوصل إلى تسوية سياسية عبر مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أعلن بشكل منسق مع الولايات المتحدة، تصنيف 25 اسمًا وكيانًا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

السعودية المبعوث الأممي لليمن الرياض

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