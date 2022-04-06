الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رمضان 2022.. تعرف على أفضل الأدعية المستحبة (اليوم الخامس)

الأدعية
الأدعية

يحرص المسلمين على البحث عن الأدعية في رمضان بشكل دائم، حيث تقدم “الدستور” دعاء اليوم الخامس عبر محرك البحث " جوجل ".

 

ويعد شهر رمضان هو شهر التقرب من الله عز وجل، تقبل فيه الدعوات، وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأعمال الصالحة، فالله سبحانة وتعالى قريب مجيب الدعوات.

 

ونرصد في التقرير دعاء يوم 5 رمضان 2022:- 

"أسألك يا رب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب، اللهم ارزقنا حسن العودة والرجوع إليك"

 

"اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس التقي والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف واجعلني في حفظك يا الله".

 

"اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ".

 

"اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام، هذا شهر الانابة، وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا الشهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، اللهم بحق كل هذا اعف عنا".

 

"اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ. وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ".

 

"اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ".

المسلمين الأدعية رمضان دعاء اليوم الخامس جوجل شهر التقرب من الله

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وائل لطفي

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