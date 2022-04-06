الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن تعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد المؤسسات المالية الروسية

جين بساكي
جين بساكي

 قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي،  إن الولايات المتحدة ستفرض غدًا حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد المؤسسات المالية الروسية وأيضَا المسئولين الروس، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكدت "بساكي" - في إفادة صحفية نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه "سنعلن غدًا عقوبات جديدة على مسئولي الحكومة الروسية وأفراد أسرهم والمؤسسات المالية المملوكة لروسيا وكذلك الشركات المملوكة للدولة"، موضحة أن "الهدف من العقوبات الأمريكية الجديدة هو التسبب في المزيد من إضعاف النظام المالي الروسي".

وتابعت: "العقوبات هي إحدى الوسائل التي بحوزتنا وقد تسببت العقوبات في انكماش الاقتصاد الروسي"، مشيرة إلى أن "موسكو ستكون أمام خيارين إما استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف عن سداد الديون، والجزء الأكبر من هدفنا هنا هو استنفاد الموارد التي يحتاجها بوتين لمواصلة حربه ضد أوكرانيا".

وأشارت المتحدثة، إلى أنه "سياستنا لا تقوم على تغيير النظام في روسيا ولكن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ارتكب فظاعات ضد شعب آمن وأصبح منبوذًا على الساحة الدولية".

ونوهت بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف ما حدث في أوكرانيا بأنه جرائم حرب وتحدث بصوت مرتفع على ضرورة المحاكمة والمحاسبة وقتل الناس في بوتشا".

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الخميس الماضي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف 13 فردًا و21 كيانًا روسيًا، ضمن الحملة المفروضة على موسكو، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا روسي الحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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