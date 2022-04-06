العائدون الحلقة 4.. كواليس انضمام عناصر من رابعة لـ«داعش»

العائدون

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «العائدون» إثارة كبيرة خلال الأحداث، بعد رصد جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة هروب عناصر من مصر وانضمامها للتنظيم الإرهابي «داعش».

وعرضت الحلقة انضمام عنصر خرج من رحم اعتصام رابعة، الذي أقامته الجماعة الإرهابية عقب عزل محمد مرسي نتيجة ثورة 30 يونيو، بعد أن انضم عناصر التنظيم الإرهابى بعد فض اعتصام رابعة لتنظيم «بيت المقدس» الذى تحول بعد ذلك لتنظيم «داعش» الإرهابى فى سيناء، حيث شنوا خلال الفترة التى لحقت فضّ الاعتصام هجمات إرهابية ضد قوات الجيش هناك أملاً فى إعادة «مرسى» بالقوة، إلا أن قوات الجيش استطاعت السيطرة على الوضع الأمنى.

مسلسل «العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.