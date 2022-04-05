«الاختيار 3» الحلقة 4.. ضابط الأمن الوطنى يرصد ظهور «بديوى» قائد خلية مدينة نصر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، أحداثا مثيرة حيث رصد ضابط الأمن الوطني زكريا يونس الإرهابي كريم بديوي، مؤسس خلية مدينة نصر، حيث قام بإبلاغ قياداته للبدء في عملية القبض على عناصر تلك الخلية.

وأخبره القيادات أن يبدأ في تقنين إجراءاته ومتابعة عمليات الرصد الخاصة للخلية.

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.