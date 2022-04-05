الاتحاد الأوروبى يأمر 19 دبلوماسيا روسيا بمغادرة بلجيكا

قال الاتحاد الأوروبي، إنه أعلن 19 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب "انخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي" وأمرهم بمغادرة بلجيكا البلد المضيف لمقر التكتل الأوروبي.

وأضاف الاتحاد في بيان "استنادا إلى قرار الممثل الأعلى (للسياسة الخارجية) جوزيب بوريل فقد تم إعلان 19 عضوا في البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أشخاصا غير مرغوب فيهم لانخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".

يأتي قرار رفع الحصانة عن الدبلوماسيين في بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي مماثلا لقرارات اتخذتها مجموعة من دول الاتحاد منها فرنسا وهولندا والسويد وبلجيكا وإسبانيا والتي اتهمت المبعوثين بالتجسس".

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره يأتي أيضا احتجاجا على تقارير عن قتل مدنيين في مدن أوكرانية خضعت لسيطرة القوات الروسية منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وأضاف أن القوات الروسية ارتكبت "أعمالا وحشية".

وتنفي موسكو ذلك وتقول إنها أفعال لفقتها كييف.