العجز التجارى الأمريكى يظل عند مستوى قياسى مرتفع فى فبراير

استقر العجز التجاري الأمريكي عند مستوى قياسي مرتفع في فبراير مع صعود كل من الصادرات والواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظل لها تأثير سلبي على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري تراجع 0.1 بالمئة إلى 89.2 مليار دولار في فبراير.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 88.5 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.8 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 228.6 مليار دولار في حين زادت الواردات 1.3 بالمئة إلى 317.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.