الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعادة طرح بعض وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ببعض مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.

وذلك لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المحافظة، وفقاً لرؤية مصر 2030 وتوفير حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات فضلاً عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في الجهود المبذولة والخطوات الجادة لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمشروعات البنية التحتية والتوسع فى مشروعات الإسكان.

وأوضح عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط انه تم الاعلان عن إعادة طرح بعض الوحدات السكينة الزائدة عن حد الطلب وشاغرة وغير المباعة بمراكز (ديروط، منفلوط، البداري، أبنوب، وأبوتيج، ساحل سليم، الفتح، منقباد) تبلغ مساحتها 90م2 كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بأسيوط بحيث ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان يوم 1 مايو القادم.

وأوضح المهندس عبد الحكيم عبد الله أنه على من يرغب بالحجز التوجه لمقر مديرية الاسكان بموقعها الكائن بشارع الهلالي بحى شرق لسحب نموذج التقدم ومعرفة المصروفات والرسوم الإدارية المبينة بالجدول المرفق أو ومعرفة باقي الإجراءات الخاصة بالتقديم ولمزيد من الاستفسار التواصل مع مديرية الاسكان.

وأشار المهندس عبد الحكيم عبد الله أن هذا الإعلان يأتي في إطار خدمة المواطنين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل بتوفير الوحدات السكنية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمراكز المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الاسكان ان هذا ياتي في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل وتوفير سكن كريم لتوفير حياة سليمة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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