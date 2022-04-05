موسكو: تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا ماسكالكوفا، عن تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا في صيغة 86 مقابل 86.

وقالت ماسكالكوفا في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أؤكد أن التبادل تم بصيغة 86 مقابل 86"، مشيرة إلى العثور على أربعة موظفين من شركة الطاقة الذرية الروسية "روسآتوم" في وكرانيا وهم على قيد الحياة ونعرف مكانهم.

وأضافت: "كان هؤلاء مدرجين في قائمة التبادل، ولكن للأسف جرى استبعادهم من القائمة في اللحظة الأخيرة بسبب التعامل بالمثل، حيث يعتقد الجانب الأوكراني أنه يجب إطلاق سراح المدنيين الأوكرانيين بصورة متطابقة". هذا وظهرت معلومات في وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق، عن حدوث تبادل لأسرى الحرب وعاد 86 أسير حرب إلى أوكرانيا.

وعلى صعيد متصل أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية باندلاع حريق على متن سفينة مدنية في ميناء "ماريوبول" وأنها عرضة للغرق بعد تعرضها لقصف من الجيش الروسي.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية - في بيان عبر قناتها على "تليجرام" إن السفينة، التي تحمل علم جمهورية الدومينيكان، كانت ترسو في الميناء عندما ضربتها قذائف خلال الهجوم الجاري الذي تتعرض له مدينة ماريوبول المحاصرة جنوبي أوكرانيا.

وأوضح البيان أن حريقا اندلع في غرفة المحرك قبل أن ينتشر ويؤدي إلى إصابة شخص من أفراد طاقم السفينة على الأقل.

وتمكن حرس الحدود البحري من إجلاء بعض أفراد الطاقم إلى الأمان ولكنهم قالوا إنه من المستحيل مواصلة عملية الإنقاذ بسبب "القصف المتواصل".

ووفقا للوزارة، فإن قبطان السفينة أرسل إشارة استغاثة باستخدام قناة السلامة البحرية الدولية عندما تعرضت للقصف.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت 134 هدفا للقوات الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:" خلال الليلة الماضية، دمر الطيران العملياتي - التكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 134 منشأة عسكرية أوكرانية".

وأضاف كوناشينكوف: "لقد دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر في الرابع من أبريل الجاري مركز تدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، والذي كان يستخدم أيضا لإيواء المرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة أوتشاكوفا".

وأشار إلى أن عسكريين من المركز الـ 72 للعمليات النفسية في أوكرانيا قاموا في قرية "موشون" الواقعة على بعد 23 كيلومترًا شمال غرب كييف، بتصوير مسرحية جديدة لمدنيين يُزعم أنهم قُتلوا بسبب أعمال العنف من قبل القوات المسلحة الروسية لتوزيعها لاحقًا عبر وسائل الإعلام الغربية.

ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة حوالي 50 مدنيا بجروح متفاوتة جراء القصف الأوكراني على المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان لمقر قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية على تليجرام، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الصحة أكدت إصابة قرابة 50 مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب قصف الجيش الأوكراني.

وأضاف البيان: "نتيجة لقصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أُصيب 47 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة".

يُذكر أن روسيا بدأت في 24 من فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميا دعم موسكو في مواجهة الجيش الأوكراني.