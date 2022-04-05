«قتيل ومصابين».. تجديد حبس المتهمين في «خناقة الأرض» بالقليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عامل وإصابة زوجته وشقيقه في مشاجرة بسبب ملكية أرض زراعية.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال عامل لقى مصرعه وإصابة زوجته وشقيقه بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين آخرين.



وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الواقعة، ودلت المعاينة إلى إصابة كل من "حمدي أ ا" 39 سنة عامل مقيم بني سويف لقى مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة وإصابة زوجته "س إ ش" 33 سنة ربة منزل مصابة بقطع بوتر الإصبع الوسطى لليد اليسرى وشقيق الأول "خالد أ س" 33 سنة عامل مصاب بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.



وبسؤال المجني عليهم قرروا تعدي كل من "م ز ق" وشقيقه "أ ز ق" ونجل الأول "ز م ز" عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وفروا هاربين وذلك لوجود خلافات على ملكية الأرض الزراعية التي يعملون فيها بين المتهمين ومالكها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة مطواة قرن غزال وتم التحفظ على السلاح وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.