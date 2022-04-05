سجن وغرامة.. عقوبة متوقعة لخبيرة التغذية دعاء سهيل

تصدرت خبيرة التغذية دعاء سهيل تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد القاء القبض عليها مساء أمس، بسبب ترويجها لأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة تساعد على التخسيس عبر شاشات القنوات الفضائية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

وتقدم “الدستور” عقوبات منتظرة لدعاء سهيل.

نصت المادة 336 من قانون العقوبات على ان يعاقب بالسجن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عام ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ونصت المادة رقم 48 لعام 1941 من قانون العقوبات بشأن جرائم قمع الغش والتدليس على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ونصت المادة رقم 415 لعام 1954 من قانون مزاولة مهنة الطب وتعديلاته، على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين ودفع غرامة لا تزيد على 200 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحاكم بالعقوبتين معا وإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه ويجوز بقرار من وزير الصحة أن يغلق بالطرق الإدارية كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.