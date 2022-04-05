الزراعة: تدريب 150 طالبا بالهندسة الوراثية على استخدام التكنولوجيا الحيوية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتجهيز الكوادر البشرية من شباب الجامعات المصرية، ويقوم معهد بحوث الهندسة الوراثية بدوره التعليمى على المستوى القومى لطلاب المراحل الجامعية.

وقال الدكتور عماد أنيس مدير المعهد أنه تم تدريب الطلاب على استخدام أساسيات التكنولوجيا الحيوية لرفع كفائتهم وقدرتهم العملية.

واختتمت الدورة التدريبية التى نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية لمدة اربع اسابيع بعنوان استخدام أساسيات التكنولوجيا الحيوية والتى عقدت فى بمقر المعهد وقد حضر الدورة عدد 150 طالب وطالبة من طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية لغة انجليزية كلية الزراعة جامعة القاهرة.

وأضاف "أنيس" أن المتدربين أشادوا بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الارشاد والتدريب الذى يتابع باستمرار تنفيذ الدورات التدريبية واشار إلى ان الدورات التى تعقد بالمعهد دورات علمية متخصصة فى مجال التكنولوجيا الحيوية والتى تهدف الى المساهمة بشكل فعال فى تنمية مهارات خريج الجامعات المصرية لرفع كفائتهم وقدرتهم العملية وتأهلهم على المنافسة فى سوق العمل .

وتتم هذه الدورات التدريبية تحت اشراف الدكتور اشرف فهمى وكيل المعهد لشئون الارشاد والتدريب.

وقد قام بتسليم الشهادات كلا من السادة: الدكتور عادل عبدالعظيم – وكيل المركز لشئون الأرشاد والتدريب والدكتور عماد أنيس - مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية والدكتور اشرف حسين وكيل معهد بحوث الهندسة الوراثية لشئون التدريب والدكتورة فاطمة سمير على وكيل كلية الزراعة جامعة القاهرة لشئون الطلاب والدكتور ايمن امين يحيى وكيل كلية الزراعة جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الوراثة جامعة القاهرة، والدكتور عبد الهادى عبدالله منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الانجليزية.