موقع أسترالى يدعو لزيارة مصر فى رحلة نيلية فاخرة

دعا موقع “signatureluxurytravel” السياحي الأسترالي الشهير، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر والإبحار لرؤية معالمها في رحلة نيلية فاخرة، وقال الموقع: "لطالما كان نهر النيل أحد أكثر وجهات السفر شهرة في العالم".



وتابع الموقع: أن رؤية معالم مصر عن طريقة رحلة بحرية في نهر النيل هي الطريقة الأفضل على الاطلاق لرؤية أرقي معالم مصر الأثرية والتاريخية.

رحلة بحرية في نهر النيل

دعا الموقع الأسترالي محبي السفر إلى زيارة مصر، حيث الانطلاق من مدينة القاهرة والبقاء فيها لمدة ثلاثة أيام لاستكشاف المدينة لمشاهدة كل شيء من العجائب الوحيدة المتبقية في العالم القديم من أهرامات الجيزة - إلى كنوز توت عنخ آمون.

كما أن التوجه إلى الأقصر واكتشاف المعابد الرائعة والمقابر القديمة في رحلتك النيلية بين الأقصر وأسوان وزيارة المواقع المشهورة عالميًا مثل وادي الملوك إلى معبد حورس الاستثنائي.



زيارة معالم القاهرة

وقال الموقع إن مدينة القاهرة هي عامصة مصر الفوضوية، ودعا لزيارة المتحف المصري، حيث يأخذك المتحف في الزمن لأكثر من 7000 عام ألى مصر القديمة لاسيما والمتحف يضم ما لايقل عن 120.000 قطعة أثرية، بما في ذلك القناع الجنائزي المصنوع من الذهب الخالص لتوت عنخ آمون وشوارع القاهرة القديمة إلى زيارة بازار خان الخليلي.

ودعا الموقع أيضا لزيارة، ف مقبرة سقارة والتي كانت تضم في السابق 16 هرمًا ملكيًا حيث متحف إمحوتب وهرم زوسر المدرج الشهير (المعروف أيضًا باسم هرم سقارة) قبل التوجه إلى أحد أشهر الوجهات في مصر - أهرامات الجيزة.

وقال الموقع: إن الهرم الأكبر في الجيزة (المعروف أيضًا باسم هرم خوفو) هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع القديمة التي لا تزال موجودة حتى اليوم، داعيا إلى زيارة موكب الشمس، القارب الجنائزي المعاد تجميعه للملك خوفو والذي اعتبره الموقع واحدا من أهم الاكتشافات الأثرية في مصر منذ مقبرة توت عنخ آمون.

زيارة معالم الأقصر

ودعا الموقع الأسترالي الشهير لزيارة، معبد الأقصر وو في وادي الملوك، حيث اكتشف هوارد كارتر مقبرة قبر عنخ آمون - في عام 1922 فضلا عن زيارة وادي الملكات ومعبد الملكة حتشبسوت وتمثال ممنون الشهير ومعبد الكرنك ومعبد خنوم اليوناني الروماني في إسنا ، قبل الإبحار إلى وجهتك التالية على نهر النيل.

وقال الموقع: لابد من زيارة أخد أفضل المزارات المحفوظة في مصر - معبد حورس و لجعل زيارة هذا المعلم المذهل أكثر إثارة ، يمكن الذهاب للمعبد بعربة تجرها الخيول، بعد ذلك ، تبحر الرحلة البحرية إلى كوم أمبو ، حيث معبد لإله التمساح سوبك.

زيارة معالم أسوان

بعد الانتهاء من زيارة معالم الأقصر، تتجه الرحلة البحري في نهر النيل إلى مدينة أسوان، حيث سوق أسوان ثم الابحار بفلوكا صغيرة إلى جزيرة أجيليكا، حيث زيارة معبد فيلة المهيب الضريح مخصص للإلهة إيزيس.

بعد ذلك، شاهد أصول الأهرامات في محاجر الجرانيت التي زودت الفراعنة بالحجارة اللازمة لبناء الأهرامات الثلاث وزيارة موقع المسلة غير المكتملة ذلك الهيكل المثير للإعجاب.

وأضاف: استكشاف أسوان لا يتوقف عند هذا الحد حيث يمكن ركوب قارب شراعي تقليدي للانطلاق في مغامرة حول جزيرة الفنتين وحدائق اللورد كيتشنر النباتية وضريح الآغا خان، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك القيام برحلة قصيرة في صباح اليوم التالي إلى معبدي رمسيس الثاني والملكة نفرتاري في أبو سمبل ، قبل العودة إلى القاهرة.