نيللى كريم: السيدات بعد الطلاق أوحش من «قصة تونة»

حالة من الجدل أثارتها الفنانة نيللي كريم، من خلال شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، خاصًة بعد عرضها لعدد من المآسي التي يمر بها عدد كبير من نساء مصر مع أزواجهم.

وعلقت الفنانة نيللي كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" قائلًة: "للأسف الواقع اللي بيشوفوه معظم السيدات بعد الطلاق أوحش من قصة تونة بكثير، و للأسف الواحد مش عارف يساعدهم إزاي".



فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية، ويبث للجمهور عقب الإفطار مباشرة، وذلك في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا، بالإضافة إلى منصة «واتش إت» الرقمية.



ويواصل أبطال المسلسل تصوير أحداثه بشكل مكثف في عدد من اللوكيشنات المختلفة، وأوشك المخرج ماندو العدل على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية؟

يضم العمل كوكبة من الممثلين، منهم نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبد الغني، ومحمد التاجي، ويارا جبران، ولمياء الأمير، والطفلتان فيروز وريتال ظاظا، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.