الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

من أرشيف عمرو واكد عن 30 يونيو: هو فين الانقلاب ده؟ (فيديو)

جريدة الدستور

سخر عمرو واكد، الممثل المشطوب من سجلات نقابة المهن التمثيلية، من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض حاليا في موسم دراما رمضان، وقال إن العمل "كوميدي".

بالعودة إلى الأرشيف، قال عمرو واكد نفسه في مقابلة مع قناة فرانس برس إن الفريق عبدالفتاح السيسي (وقتذاك)، عندما أقدم على خطوة الانحياز إلى الشعب في 30 يونيو كان متضامنا مع الثوار ولم يكن يقودهم.

وأضاف أن "الفريق عبدالفتاح السيسي" كان ينصت إلى أوامر الشعب المصري في عزل محمد مرسي

وعما إذا كان ما حدث "انقلاب" قال واكد هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها: "فين الانقلاب اللي بيعلن عن يوم الانقلاب قبله بكام شهر؟ فين الانقلاب اللي بينزل فيه 30 مليون واحد قبل ما يحصل الانقلاب؟ فين الانقلاب اللي لا يحاكم أحد عسكريا؟ فين الانقلاب الذي يترك اعتصامات غير قانونية في بنايات قتالية ومسلحين لمدة شهر ونص يتفاوض معاهم؟".

 

 

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الاختيار يواصل كشف المستور

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