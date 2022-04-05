الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أراب نيوز»: مصر حريصة على استضافة مقر وكالة الأدوية الأفريقية

الأدوية الأفريقية
الأدوية الأفريقية

قالت صحيفة" أراب نيوز"، إن مصر حيصة على استضافة مقر وكالة الأدوية الأفريقية، حيث التقى رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي بوفد من الاتحاد الأفريقي لمناقشة استضافة المقر الجديد لوكالة الأدوية الأفريقية. 

 

وتابعت الصحيفة: “لقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة في مصر مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة المقر الجديد لوكالة الأدوية الأفريقية”.

 

وأشار مدبولي خلال لقائه بوفد من الاتحاد الأفريقي إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة مقر AMA الذي تمت الموافقة عليه خلال رئاسة الدولة للاتحاد الأفريقي.


وأكد مدبولي على إيمان مصر بأهمية اتفاقية AMA كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في أفريقيا، ولتطوير الصحة العامة في القارة.

 

وقال إن مصر خصصت “حيا دبلوماسيا” في عاصمتها الإدارية الجديدة ليكون مقرا للبعثات الدبلوماسية وإقامة عمالها ، ويمكن أن تستضيف مقر AMA.

 

وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل في الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لنقلها بالكامل.

ودعا مدبولي وفد الاتحاد الأفريقي إلى القيام بزيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على الأعمال المنجزة وزيارة الحي الدبلوماسي هناك. 
 

يأتي هذا فيما اجتمعت اللجنة الدائمة لمتابعة تكليفات ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، لمتابعة مستجدات تكليفات الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

 

وحضر الاجتماع العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، واللواء ايهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف على صندوق السياحه، والدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية.

 

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال في المبنى الإداري الخاص بالوزارة وتجهيزه لاستقبال الموظفين، وتحديد احتياجاتهم من أدوات ومعدات وسرعات الإنترنت التى تيسر مهامهم الوظيفية بالشكل الأمثل، كما تم مناقشة الآليات المتبعة لإنتقال الموظفين إلى مقار عملهم بالوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة وما تم تنفيذ في إطار خطة الدولة للانتقال التدريجي إلى العاصمة الادارية، حيث بدأ بالفعل نقل عدد من الموظفين إلى المبنى الجديد كمرحلة أولى.

صحيفة آراب نيوز وكالة الأدوية الإفريقية افتتاح العاصمة الادارية الانتقال الي العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الإدارية

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