الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ساليفان: واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع

جيك ساليفان
جيك ساليفان

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

وقال ساليفان في تصريحات صحفية، اليوم، "يمكنكم توقع إعلان عقوبات جديدة هذا الأسبوع،  نحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن معايير محددة، هذا الأسبوع سوف نعلن عن عناصر إضافية للضغط الاقتصادي"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ولفت الدبلوماسى الأمريكى إلى أن السلطات الأمريكية تعمل بنشاط مع الحلفاء الأوروبيين لتشديد العقوبات ضد روسيا، مستدركا "يبدو أن المعلومات الواردة من بوتشا توفر مزيدا من الأدلة على حالات جرائم الحرب، وكما قال الرئيس جو بايدن، سنعمل مع المجتمع العالمي لضمان المساءلة الكاملة عن هذه الجرائم".

وأوضح سوليفان أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا حاليا يشمل أسلحة هجومية ومعلومات استخبارية ومنظومات دفاع متطورة.

مستشار الأمن القومي الأمريكي واشنطن عقوبات اقتصادية السلطات الأمريكية الحلفاء الأوروبيين

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