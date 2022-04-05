تفاصيل الاستعانة بوحدة إخراج ثانية فى مسلسل «ملف سرى» للنجم هانى سلامة

كشف مصدر خاص لـ«الدستور» أن المخرج حسن البلاسي، قرر الاستعانة بوحدة إخراج ثانية فى مسلسله «ملف سري» الذى يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، يقودها المخرج ألبير مكرم، لسرعة الإنتهاء من مشاهد العمل المتبقية لتكون الوحدة الثانية، موازية للوحدة الأصلية للعمل، التى يقودها المخرج حسن البلاسي؛ لتفادى التأخر في تسليم الحلقات المتبقية.

وفى سياق متصل، يتعاون «البلاسى» مع نخبة من صناع الفن العالميين، منهم مهندس الديكور فوزى العوامري، ومهندس الصوت خالد مصطفى، والموسيقار أشرف الزفتاوي، ومدير التصوير باتريسيو باتريسى.

ويكثف المخرج حسن البلاسى جهود فريق العمل ككل حاليًا، للانتهاء من تصوير كل المشاهد المتبقية، التى يتبقى فيها حوالى ٢٠٪ فقط من الإجمالي.

ووضعت شركة «فنون مصر» للإنتاج الفني لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز ميزانية ضخمة للعمل، بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف إخراجه على أكمل وجه.

ووفرت الشركتان كل الإمكانيات المطلوبة، خاصة معدات التصوير ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس «كورونا»، منذ أول يوم تصوير، علاوة على التعاقد مع شركة خاصة لتعقيم جميع المواقع والأماكن التى يتم فيها التصوير.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة

ـ يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

ـ كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

ـ فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

ـ أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

ـ فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميا فى تمام الـ 12:30 صباحا.

ـ كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال وصناع «ملف سري»

المسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا عام 2013، ويناقش قضايا اجتماعية هامة وذلك فى جو ملئ بالاثارة والأكشن والغموض، ويتخلله جزء رومانسي؛ ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.