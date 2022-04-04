نواب تنسيقية شباب الأحزاب يواصلون جولاتهم الخدمية فى المحافظات (صور)

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، أنشطتهم وجولاتهم لبحث مشكلات المواطنين بدوائرهم في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وكثفت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها خلال شهر رمضان الكريم، للتواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

وقامت النائبة رشا أبو شقرة، بافتتاح منفذ “أهلا رمضان” بشارع ناهيا تحت رعايتها وبمشاركة مديرية تموين الجيزة، كما افتتحت منفذين آخرين لـ«أهلاً رمضان» لخدمه أهالي دائرة بولاق الدكرور بمنطقتي كفر طهرمس وصفط اللبن تحت رعايتها وبمشاركة مديرية تموين الجيزة.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة، إن السيارات بهما سلع ومنتجات ذات أسعار مخفضة للتخفيف من أعباء المواطنين فى مواجهة غلاء الأسعار لتكون كافة السلع فى متناول الأيدى خاصة فى هذه الأيام المباركة .

فيما قامت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتواجد فى اصطفاف مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ وشهد توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وقامت علي مدار يومين وفي أول أيام الشهر الكريم وبصحبة اسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، وتوجهت النائبة للتوزيع الفعلي لآلاف الكراتين الغذائية على المستحقين وتواجدت بمركز مطوبس وسط عشرات المتطوعين بالمؤسسة.

واستقبلت علي مدار اليوم من التاسعة صباحاً لقبيل الإفطار بدقائق عشرات الجمعيات الأهلية بقرى ومركز دسوق لاستلام آلاف الكراتين الغذائية لإيصالها لمستحقيها مع متابعة مستمرة لا تتوقف.

ويأتي تواجد الطباخ كمنسق لمؤسسة “حياة كريمة” ومبادرتها التنموية الأعظم في تاريخ مصر الحديث، ولتؤكد الاستمرار بتواجد متطوعي مؤسسة حياة كريمة وتؤكد أن العمل علي الأرض لا يكذب وإن السعادة الحقيقة هي التواجد وسط ابتسامات ورضا البسطاء وحمل لهم الخير بين أيدينا.