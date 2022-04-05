دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2022

ننشر دعاء رابع أيام رمضان 2022، حيث يعتبر شهر رمضان فرصة مميزة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

وشهر رمضان الكريم فرصة مناسبة يتقرب فيها العبد إلى ربه بخير الأعمال بسائر القربات، وعلى رأسها الدعاء، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء، وتفتح أبواب الرحمة، وتفتح أبواب الجنة.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطورعديدة كل يوم دعاء يساهم في قربك لله، كما إن الدعاء في شهر رمضان ثواب وفضل كبير، الأمر الذي يميزه عن باقي الأيام والشهور، ففي السطور التالية نقدم أشهر أدعية قضاء الحاجة.

أدعية اليوم الرابع لشهر رمضان

« اَللّـهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لاَِداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ» .

أدعية شهر رمضان مكتوبة في سطور

الأدعية الخاصة بالشهر الفضيل عديدة ومن بينها ما يلي :

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي قرة عين، اللهم باعد بيني وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب».

«اللهم لا تسلمني إلى عدوٍ يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقاً حلالًا يغنيني»

كما حث الله على الدعاء من جانب العبد قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون».

«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم».