الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. 10 تترات مسلسلات غناها علي الحجار: ذئاب الجبل الأبرز

علي الحجار
علي الحجار

يحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب على الحجار الذي ولد عام 1954، يعرفه الجميع بأغنياته الخاصة وطريقته المميزة،  وكذا صوته العذب والقوي، ولكنه اشتهر بغناء تترات الأعمال الدرامية وحقق بها نجاحا كبيرا ما جعلها علامة مميزة بين الجميع.

ونقدم لكم من خلال ذلك التقرير أبرز تترات المسلسلات التي قدمها خلال مشواره الفني:

تتر ذئاب الجبل، والذي يعتبر من المسلسلات التي مازالت تحقق نسب مشاهدة عالية بالرغم من عرضه العديد من المرات في الأعوام الماضية.

تتر مسلسل المال والبنون الذي علق في أذهان الجماهير بشكل مختلف، لم يكن ذلك فقط، بل حقق تتر مسلسل بوابة الحلواني نجاحا كبيرا عند أول عرض له.

وهناك العديد من التترات التي شارك بها علي الحجار وأهمها تتر مسلسل السيرة الهلالية، مسلسل أبو العلا البشرى، مسلسل الشهد والدموع، مسلسل حدائق الشيطان، مسلسل شيخ العرب همام، مسلسل غوايش، مسلسل الأيام، مسلسل كفر عسكر، مسلسل اللقاء الثانى، مسلسل نسيم الروح، مسلسل الرحايا، مسلسل المصراوية، مسلسل عدى النهار.

يذكر أن علي الحجار من أبناء حي إمبابة بالقاهرة، وينتمي للصعيد بني سويف، درس بكلية التجارة وتركها والتحق بكلية الفنون الجميلة، كما أنه ورث موهبة الغناء عن والده، ولظروف أهله بعد ترك والده عمله لظروف سياسية وتعسر حالتهم الصعبة قرر أن يتحمل مسئوليتهم وعمل في صغره «صبي مكوجي» حتى علمت والده وساعدته في تكملة دراسته وتركه للعمل.

بني سويف موسيقار بليغ حمدي علي الحجار عمار الشريعي المطرب علي الحجار

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وائل لطفي

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