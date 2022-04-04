التحفظ على 3.5 طن أرز أبيض ودقيق مجهول المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3.5 طن "أرز أبيض ودقيق أبيض" بدون مستندات داخل مخزن بدون ترخيص بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وححز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة بقصد رفع سعرها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الأرز الأبيض والدقيق قبل حجبه عن الأسواق لرفع سعره.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 3.5 طن "أرز أبيض ودقيق أبيض" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.