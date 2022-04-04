«القباج»: بنك ناصر أصبح لديه فروع على مستوى الجامعات لتطوير الفكر الاستثماري

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لتطوير العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يشهد طفرة كبيرة من التطور الإداري وتطوير القدرات المؤسسية وتنوع شراكاته، كما أصبح لديه فروع على مستوى الجامعات المصرية لتطوير الفكر الاستثماري لدى الطلاب وشباب الجامعات، كما سيتم استحداث دبلومة أكاديمية تخص دراسة حساب التكلفة والعائد في الرأسمال البشري، في ظل توجه الدولة نحو الاستثمار في البشر والارتقاء بجودة الحياة، في ظل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ومن جانبه، أعرب محمد عشماوي عن سعادته بهذا التعاون الذي يعمل على تعزيز العلاقة بين البنك والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تسعى عبر تخصصاتها إلى التميز في جودة التعليم وخدمة المجتمع، إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبّي متطلبات وحاجات سوق العمل.

ولفت إلى أنه طبقًا لمذكرة التعاون سوف يقدم البنك أفضل المزايا والخدمات المصرفية العاملين بالأكاديمية من خلال توفير تمويلات نقدية بعائد مميز، وتوفير تمويلات عينية وسلع معمرة وإتاحة تمويل السيارات، هذا بالإضافة إلى إتاحة خدمات تمويلية لعملاء الأكاديمية من دارسي الدرجات العلمية والدورات التدريبية وتقديم خدمات تمويل قيمة الدرجات العلمية والدورات التدريبية المقدمة من الأكاديمية للدارسين وفقًا لتصنيف جهات عملهم وطبقًا للقواعد المعمول بها بالبنك.

جاء ذلك خلال توقيع وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، مراسم مذكرة تفاهم بين البنك والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

