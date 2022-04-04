وكيل تعليم بني سويف يتابع امتحانات الصف الرابع الابتدائي ويحيل مدرسة للتحقيق

أجرى محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، زيارة لمدرسة الشعب الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف، لمتابعة امتحان شهري فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي والتي انطلقت السبت الماضي، وتُعقد على مدار 5 أيام حتى الأربعاء المقبل.

ويؤدي 82 ألف و759 تلميذًا وتلميذة في 678 مدرسة (رسمي، عربي، لغات، خاص)،على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة في مادتي الدراسات وlct.

وتفقد عبدالتواب، حجرات الدراسة وتحاور مع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حول مستوى الامتحان ومدى وضوح وجودة الطباعة ونوعية الأسئلة، موجهًا لهم النصح بضرورة الاعتماد على النفس في المذاكرة والبعد عن الدروس الخصوصية.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم إحالة المدرسة للشؤون القانونية لتواجد مخالفات إدارية وعدم انضباط المدرسة مكلفًا أحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية بضرورة تكثيف المتابعة للمدرسة وإزالة المخالفات الإدارية وتحقيق الانضباط بالمدرسة.

كما تواصل عبدالتواب، مع مديري الإدارات التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحان، والذي يتم عقده خلال اليوم الدراسي بداية من الحصة الثانية بجميع المدارس على مستوى المحافظة على أن يستكمل اليوم الدراسي وفق الجدول الدراسي اليومي عقب انتهاء التلاميذ من أداء الامتحان، موجها بضرورة المتابعة المستمرة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار "عبدالتواب" إلى أن أسئلة الامتحان تم وضعها من خلال بنك الأسئلة الواردة من الوزارة من خلال الموجهين العامين والموجهين الأوائل للمواد الدراسية، مؤكدا أن الوزارة قد حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان الشهري حيث يغطي الامتحان ما تم دراسته من المناهج حتى نهاية شهر مارس وفق خطة توزيع المناهج ويتم الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية في المواد الأساسية وهي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، المهارات المهنية، تكنولوجيا المعلومات) وأن تقييم الإجابات يتم على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.