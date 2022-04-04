للمرة الأولى.. الأنبا كلاديو لوراتي في زيارة رعوية إلى البحيرة

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه زار سيادة النائب الرسولي، كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مدينة دمنهور للمرة الأولى، وذلك في زيارة رعوية تفقدية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأت الزيارة بالقداس الإلهي، برعية سيدة البشارة للرهبان الفرنسيسكان، بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

تلا صلاة القداس الإلهي، عدد من الزيارات، ومنها زيارة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة للأقباط الأرثوذكس، وزيارة سعادة الوزير محافظ البحيرة، اللواء هشان آمنة، وقيادات المحافظة.

واختتمت الزيارة بلقاء سيادة المطران لوراتي بلقاء أبوي للراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر.

وذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، بكنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبوقرقاص البلد.

كان في استقبال نيافته الأب مايكل وليم، راعي الكنيسة، والشمامسة، وشعب الرعية. وفي عظته، أكد الأب المطران على ضرورة اللقاء بالمسيح، الذي ينتشلنا من حياة البركة إلى قدسية الهيكل، مشيرًا إلى لقاء الرب يسوع بمريض بركة بيت حسدا.