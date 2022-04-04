الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تلهم صناع «مون نايت».. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

سلطت مجلة" كوميك بوك" الأمريكية الضوء على الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight " مون نايت"، والتي تم بثها لأول مرة من منصة ديزني بلس، للمخرج محمد دياب، ومن إنتاج شركة "مارفل" العالمية.

وقالت المجلة الأمريكية، إن الحلقة الأولى من مسلسل "مون نايت"، حققت مشاهدة عالية، مشيرة إلى أن العمل من بطولة النجم “أوسكار إسحاق ”.

ولفتت إلى أن النقاد أجمعوا على جودة الحلقة الأولى من المسلسل، حيث وصف الناقد في كوميك بوك "آدم بارنهاردت" الحلقة بأنها كانت الأقوى على الإطلاق.

كما أن الحلقة حصلت على أعلى تقييم لها في  قائمة آي إم دي بي الشهيرة.

 وتابعت المجلة، أن الحلقة تعاون فيها كلا من مارفل مع منظمة ناشيونال جيوفرافيك.

وكتبت مارفل على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام":"لقد سافرنا عبر الزمن مع ناشيونال جيوفرافيك، ووصلنا لمصر القديمة التي ألهمتنا في إخراج وإنتاج الحلقة الأولى من مون نايت".

وتابعت “خلال مشاهدة الحلقة الأولى من مون نايت سوف ترى مصر القديمة وتعرف المزيد عنها”

ومن جانبه، قال المخرج محمد دياب لـ"كوميك بوك"، إن “مصر عادة لا يتم تصويرها بالصورة الصحيحة في الأعمال الدرامية المختلفة، حيث تصور الأعمال الدرامية والسينمائية العالمية، مصر، على أنها الأهرامات والصحراء، وأن المجتمع المصري بدائي للغاية”.

وأضاف:"لكن من خلال مون نايت ننسف كل هذه التعريفات، ونقدم صورة حقيقية لمصر الخالدة"، متابعة “لابد من عرض مصر الحالية، مصر الدولة الحضرية الكبيرة  نعم بها صحراء ولكن بها الكثير من ناطحات السحاب”. 

ولفت إلى أن “الموسيقى التصويرية في المسلسل “ مصرية خالصة” وهي موسيقى ربما لم يعرفها العالم الغربي ولكنها موسيقانا المصرية، وأضاف: لقد كان هناك اهتمام حقيقي بإبراز الموسيقى المصرية في المسلسل؛ لأن الموسيقى هي الجسر الذي يربط بين الشعوب المختلفة”.

 

مجلة كوميك بوك ا مون نايت مسلسل مون نايت شركة مارفل المخرج محمد دياب

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وائل لطفي

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