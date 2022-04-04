الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بينهن الملكة نفرتاري.. تقرير أمريكي يرصد حياة النساء في مصر القديمة

معرض نفرتاري
معرض نفرتاري

نشرت قناة "WGNO TV" التابعة لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية، تقريراً عن افتتاح متحف نيو أورلينز للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرًا معرضًا متنقلًا جديدًا يرصد حياة النساء فى مصر القديمة، بينهن  الملكة نفرتاري، الزوجة الرئيسية لفرعون مصر الأشهر الملك رمسيس الثانى العظيم وواحدة من أكثر الملكات شهرة مثل كليوباترا ونفرتيتي. 

ولفت التقرير المنشور على موقع القناة، إلى أنه خلال حكم الملك "رمسيس الكبير" في القرن الثالث عشر قبل الميلاد في فترة الدولة الحديثة كانت مصر في ذروة قوتها، وأنه في حين أن حكم أرض الفراعنة على مدار سنواتها كان الرجال له نصيب كبير فيه، إلا أن نساء مصر كن قويات للغاية في حكمهن للبلاد. 

- نفرتاري المحبوبة

وأوضح أن كلمة نفرتاري تعني المحبوبة حيث أنها كانت زوجة رمسيس المفضلة، مشيرا إلى أن المعرض الجديد يرصد تاريخ الملكة نفرتاري ومقتنياتها وتقدم القطع الأثرية المعروضة نظرة شاملة على قوة وتأثير المرأة خلال فترة المملكة الحديثة عندما كانت الحضارة المصرية في أوجها، وتابع يقدم المعرض نزهة رائعة للمهتمين بالحضارة المصرية والفن المصري القديم. 

وأشار إلى أن المعرض يقدم أيضا نموذجا ثلاثيا الأبعاد لمقبرة الملكة الفرعونية نفرتاري، والتي تعد من أجمل المقابر من حيث الرسوم والمنقوشات الفرعونية.، موضحا يشرح المعرض الطريقة التي اعتقد بها المصريون القدماء أن الروح ستتواصل مع الحياة الآخرة، ويقدم لمحة عن حياة ملكات مصر ومنها الملكة نفرتاري ومقبرتها المصممة بشكل جميل وتعد واحد من أجمل المقابر المزخرفة في مصر القديمة. 

ولفت إلى أنه بجانب القطع الأثرية المكتشفة من مقبرة الملكة نفرتاري ، هناك قطع أثرية من مقابر الملكات المصريات، ومنها حاويات لأدوات التجميل والجرارات والتماثيل، مشيرا اللي  نفرتاري لم تكن تخدم كملكة فحسب، بل كانت بمثابة زوجة إلهية ودبلوماسية وأم ملكة، وكان لديها واحدة من أكبر المقابر وأكثرها جمالا في وادي الملكات.

الولايات المتحدة مصر مصريون معرض نفرتيتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل مدرسة ابتدائي للتحقيق

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان