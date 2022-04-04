بينهن الملكة نفرتاري.. تقرير أمريكي يرصد حياة النساء في مصر القديمة

نشرت قناة "WGNO TV" التابعة لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية، تقريراً عن افتتاح متحف نيو أورلينز للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرًا معرضًا متنقلًا جديدًا يرصد حياة النساء فى مصر القديمة، بينهن الملكة نفرتاري، الزوجة الرئيسية لفرعون مصر الأشهر الملك رمسيس الثانى العظيم وواحدة من أكثر الملكات شهرة مثل كليوباترا ونفرتيتي.

ولفت التقرير المنشور على موقع القناة، إلى أنه خلال حكم الملك "رمسيس الكبير" في القرن الثالث عشر قبل الميلاد في فترة الدولة الحديثة كانت مصر في ذروة قوتها، وأنه في حين أن حكم أرض الفراعنة على مدار سنواتها كان الرجال له نصيب كبير فيه، إلا أن نساء مصر كن قويات للغاية في حكمهن للبلاد.

- نفرتاري المحبوبة

وأوضح أن كلمة نفرتاري تعني المحبوبة حيث أنها كانت زوجة رمسيس المفضلة، مشيرا إلى أن المعرض الجديد يرصد تاريخ الملكة نفرتاري ومقتنياتها وتقدم القطع الأثرية المعروضة نظرة شاملة على قوة وتأثير المرأة خلال فترة المملكة الحديثة عندما كانت الحضارة المصرية في أوجها، وتابع يقدم المعرض نزهة رائعة للمهتمين بالحضارة المصرية والفن المصري القديم.

وأشار إلى أن المعرض يقدم أيضا نموذجا ثلاثيا الأبعاد لمقبرة الملكة الفرعونية نفرتاري، والتي تعد من أجمل المقابر من حيث الرسوم والمنقوشات الفرعونية.، موضحا يشرح المعرض الطريقة التي اعتقد بها المصريون القدماء أن الروح ستتواصل مع الحياة الآخرة، ويقدم لمحة عن حياة ملكات مصر ومنها الملكة نفرتاري ومقبرتها المصممة بشكل جميل وتعد واحد من أجمل المقابر المزخرفة في مصر القديمة.

ولفت إلى أنه بجانب القطع الأثرية المكتشفة من مقبرة الملكة نفرتاري ، هناك قطع أثرية من مقابر الملكات المصريات، ومنها حاويات لأدوات التجميل والجرارات والتماثيل، مشيرا اللي نفرتاري لم تكن تخدم كملكة فحسب، بل كانت بمثابة زوجة إلهية ودبلوماسية وأم ملكة، وكان لديها واحدة من أكبر المقابر وأكثرها جمالا في وادي الملكات.