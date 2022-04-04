«مرور القليوبية» يحرر 1992 مخالفة متنوعة خلال حملة على الطرق

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 1992 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1992 مخالفة مرورية، بينها 888 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و888 مخالفة متنوعة، وضبط 22 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و24 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات، و126 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 6300 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.