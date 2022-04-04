الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحدث باسم قوات دونيتسك: لا نستبعد تكرار الاستفزاز على غرار بوتشا

قوات دونيتسك
قوات دونيتسك

أكد إدوارد باسورين، المتحدث باسم قوات إقليم دونيتسك، التي اعترفت موسكو باستقلاله، اليوم الإثنين، أنه لا يستبعد تكرار استفزاز على غرار "بوتشا" في قرى أخرى، في إطار الحرب الدعائية الإعلامية .

وقال باسورين، في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم): “إن قوات جمهورية دونيتسك سيطرت على الجزء الأوسط من مدينة ماريوبول باستثناء المنطقة الصناعية والميناء”، مشيرًا إلى مواصلة تطهير المنطقة.

من جهته، أعلن النائب الأول لوزير الإعلام في إقليم دونيتسك، دانييل بيزنوف، أن صور بعض القتلى في مدينة بوتشا التي نشرتها أوكرانيا تظهر وجود شارات بيضاء على ملابسهم؛ ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتعاونون مع الجيش الروسي، وأن عدم وجود دماء قرب الجثث دليل على أن هؤلاء القتلى قتلوا في مكان آخر ونُقلت جثثهم إلى مكان التصوير" .

ونفت وزارة الدفاع الروسية، الاتهامات الأوكرانية بقتل القوات الروسية مدنيين في بلدة بوتشا بمقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية- في بيان أمس الأحد- "إن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف، والتي يزعم أنها تدل على ارتكاب جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

موسكو اقليم دونيتسك بوتشا دونيتسك قوات دونيتسك روسيا

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