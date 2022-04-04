الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: استقبلنا أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا

لاجئ فارين من أوكرانيا
لاجئ فارين من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، أن بولندا استقبلت أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية- أنه منذ الـ24 من فبراير الماضي، عبر إجمالي مليونين و481 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، فيما شهد أمس دخول نحو 22 ألفا و300 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 23 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق عليه.

وأشارت إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

كما أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية،  الأحد، عن أن بولندا استقبلت حتى الآن نحو 2.5 مليون لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وأوضحت الوكالة -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية- أنه "منذ الـ24 من فبراير الماضي، عبر إجمالي مليونين و461 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن أمس السبت شهد دخول نحو 23 ألفًا و800 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 21 ألفًا و100 لاجئ أمس الأول الجمعة، لافتة إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان