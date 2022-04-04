بولندا: استقبلنا أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، أن بولندا استقبلت أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية- أنه منذ الـ24 من فبراير الماضي، عبر إجمالي مليونين و481 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، فيما شهد أمس دخول نحو 22 ألفا و300 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 23 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق عليه.

وأشارت إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

كما أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، الأحد، عن أن بولندا استقبلت حتى الآن نحو 2.5 مليون لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية- أنه "منذ الـ24 من فبراير الماضي، عبر إجمالي مليونين و461 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن أمس السبت شهد دخول نحو 23 ألفًا و800 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 21 ألفًا و100 لاجئ أمس الأول الجمعة، لافتة إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.