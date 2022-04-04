الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس صربيا الحالى يفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

ألكسندر فوتشيتش
ألكسندر فوتشيتش

فاز الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 59.8%.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مركز "إبسوس" للأبحاث ومركز الانتخابات الحرة والديمقراطية، فإن فوتشيتش قائد تحالف "معًا يمكننا فعل كل شيء" فاز بنتيجة 59.8٪، و في المركز الثاني جاء الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الصربية زدرافكو بونوس عن تحالف "متحدون من أجل نصر صربيا" بنسبة 17٪، و في المركز الثالث ميلوس يوفانوفيتش بنسبة 5.8%.

وتقدم تحالف "معًا يمكننا فعل كل شيء"، بقيادة الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يقوده ألكسندر فوتشيتش بقوة في الانتخابات البرلمانية في صربيا، حيث حصد 43.6٪ من الأصوات، وفي المرتبة الثانية جاء ائتلاف "متحدون من أجل نصر صربيا" بزعامة مارينيكا تيبيتش 12.9٪، في المرتبة الثالثة تحالف بزعامة الحزب الاشتراكي الصربي إيفيكا داتشيتش بنسبة 11.6٪.

الانتخابات الجولة الاولى الانتخابات الرئاسية انتخابات لانتخابات الرئاسية صربي رئيس صربيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

أبرز تصريحات دينا الشربينى فى لقاءها الأول بعد انفصالها عن عمرو دياب

التشيك: احتياطاتنا من الغاز تكفى 30 يوما فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان