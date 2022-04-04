عقب تصدره التريند.. تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3- القرار، بحديث الفنان أحمد بدير والذي يجسد شخصية المشير حسين طنطاوي، والفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء التقاط الأشياء الخاصة به من مكتبه، في محاولة منه لمؤازرته.

وفي مشهد آخر ذهب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة عفاف رشاد، والتي باركت له منصبه الجديد، ما أراح قلبه وقبل رأسها قائلًة له: "مبروك يا ابني مبروك يا حبيبي طول عمرك مخلص وأمين ودائمًا قلبي راضي عليك.. ربنا هيوفقك".

وظهر الفريق السيسي وهو في أحد الطائرات الهليكوبتر، وظهر مع الفنان جمال سليمان الذي جسد شخصية اللواء عباس كامل، ليتحدثا سويًا عن أحوال البلاد وكيف أصبحت البلاد في وضعها أثناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، وكيف يكون الإنسان فخور بكونه جندي ضمن جنود الجيش المصري.

كما ظهر الفريق السيسي، وهو مجتمع بعددٍ من شيوخ قبائل سيناء، للتعاون سويًا دون مس ثقافة سيناء ومملتكاتهم، قائلًا: “اللي حصل في رفح دا غدر ودم شهداء القوات المسلحة غالي وغالي قوي، وهناخد حقهم من اللي عمل كده، سواء اللي عمل كده جوا ولا في أي حتة تانية واللي عمل كده هيتحاسب، وبالنسبة للعملية نسر، العملية دي متوفرلها كل المعلومات".

وفي مشهد جديد، ظهر الفنان صبري فواز، والذي يجسد شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يقول: “انا قلقان قوي يا دكتور، الجيش كله بيحب طنطاوي”، وليسأل عن رأي الأمريكان في القرار الذي اتخذه، وكيف كانوا يخططون للنيل من القوات المسلحة، لينهي السيسي حديثه بالسؤال عن الغداء قائلًا: “وعدت رجالتي إن اتغدى معاهم النهاردة”.

وتختتم الحلقة بعرض فيديو حقيقي لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وهم يتحدثون عن السلفيين وعلاقتهم معهم.

الاختيار 3- القرار

وقررت قناة “أون” عرض مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوميا، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضا.

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.