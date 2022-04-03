الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أدينا بندردش»| دينا الشربيني: «الناس الفترة دي هادية عليا شوية»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

ظهرت الفنانة دينا الشربيني منذ قليل، خلال لقائها مع شيرين عرفة ببرنامج “ادينا بندردش” الذي  يذاع عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

نرصد خلال التقرير التالي أبرز تصريحات دينا الشربيني مع شيرين عرفة

“مبسوطة اوي اني جيت” بتلك الكلمات بدأت دينا الشربيني حديثها مع شيرين عرفة، وأكدت عرفة أن دينا أصرت قبل اللقاء، على الحديث حول كلام الناس وتأثيره على الآخرين، لترد دينا قائلًة:" كل حد بيتكلم علي كل حد من غير ما يعرف ازاي الكلمة دي ممكن تأثر على الآخرين".

وواصلت الشربيني:" ممكن ناس لو شخصيتهم مش قويه يدمروا نفسيا، علشان كده انا صممت اتكلم علي النقطة دي"، قبل أن تؤكد:" الناس الفترة دي هادية عليا شويه الحمد لله".

وأضافت:" أنا بمثل في شغلي ولما بمثل اوي ببقي مصدقه اللي انا بعمله، ومعنديش طاقة اني أمثل في حياتي، ومش هعمل كده".

الشخص كل لما يتوجع يتعلم اكتر

وتابعت دينا الشربيني:"اكتشفت أن الشخص كل لما بيتوجع من الحاجه بيتعلم منها أكتر، بشرط انه يكون عمل كل اللي عليه علشان بعدها يبقى أقوى من الأول".

ويعد هذا اللقاء هو الأول لدينا الشربيني منذ شائعات ارتباطها بعمرو دياب والتي أثارت جدلا لسنواتٍ طويلة، حيث ظهرت على مدار الأشهر الماضية خلال عدة برامج لكنها لم تتطرق للحديث عن علاقتها بعمرو دياب.

كما كشفت دينا الشربيني في أولى حلقات "أدينا بندردش" مع شيرين عرفة، التي سألتها خلال برومو البرنامج: "متضايقيتش إن الناس مش فرحانة لما كنتي مع عمرو دياب؟"، لترد دينا الشربيني: "لو انا مكنتش شخص إيجابي انا كنت انتهيت"، كما أعلنت عن معانتها من التحدث بشكل عام خوفًا من أن يترجمه الآخرين على عمرو دياب، كما سألتها شيرين: "عمرك عشتي في ظل راجل؟" لتجاوبها دينا الشربيني: "أه اكيد.. انا ليه حاسة إني قاعدة مع طبيبة نفسية؟".

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