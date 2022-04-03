الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الروائي جار النبي حلو يعلن توقفه عن الكتابة: «رمضان شهر القراءة»

الكاتب الكبير جار
الكاتب الكبير جار النبى الحلو

قال الروائى والقاص جار النبى الحلو، إنه اعتاد على التوقف عن الكتابة والتفرغ خلال شهر رمضان للقراءة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»:"رمضان بالنسبة لي هو شهر القراءة حيث يقرأ فيه الروايات الكبيرة أو أكثر من رواية متوسطة لانه من الشهور القليلة المريحة للقراءة". 

وبسؤاله عن كتابة المجموعات القصصية خلال شهر رمضان الفضيل، أشار إلى أن المجموعات القصصية لا يكفيه كتابتها شهراً واحداً مثل الروايات.

جدير بالذكر أن، جار النبى الحلو روائي وقاص مصري من مواليد عام 1947 في المحلة الكبرى حصل المؤهل الدراسى دبلوم معهد إعداد فنيين تجارى، و صدر له العديد من المجموعات القصصية والروايات؛ أبرزها "القبيح والوردة" وهي قصص قصيرة صدرت دار شهدي 1984، و"طعم القرنفل" وهي قصص قصيرة صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986 طبعة ثانية مكتبة الأسرة 2000، و" الحدوتة في الشمس" قصص قصيرة صدرت عن دار الغد 1989، و"طائر فضي" قصص قصيرة صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990  طبعة ثانية 2001، و"حلم علي نهر" وهي  رواية صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993طبعة ثانية  مكتبة الأسرة 1999، و"قمع الهوى" قصص صدرت عن دار ومطابع المستقبل 1994، و"حكايات جار النبي الحلو" حكايات صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 1997 طبعة ثانية مكتبة الأسرة 2004، و"حجرة فوق سطح" رواية صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة 1999، و"قمر الشتاء" رواية صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة 2003 ، و"حلم علي نهر" رواية صدرت عن دار أرابيسك طبعة ثالثة 2009، و"عطر قديم" وهي  رواية صدرت عن طبعة أولى  دار المحروسة عام 2010، وغيرها من الأعمال الأدبية التى لاقت استحسان القراء فى الأوساط الثقافية بمصر والوطن العربي.

جار النبي الحلو شهر رمضان الروايات الكبيرة القبيح والوردة طعم القرنفل

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