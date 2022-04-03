الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2729 مخالفة تموينية متنوعة خلال 15 يومًا فى سوهاج

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 2729 محضرا خلال 15 يومًا تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2188 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الأسبوعين الماضيين، و541 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وانتهاء صلاحية".

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الرقابة ضبط الاسعار الاسواق الحملات التموينية مديرية الصحة الطب البيطري مباحث التموين

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