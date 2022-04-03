الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن ملك الأردن أعرب عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.