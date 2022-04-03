مصرع طالب فى تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى فى قنا

لقى طالب مصرعه، الأحد، جراء تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بقرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي بقرية أبومناع بحري في مركز دشنا، وأسفر عن مصرع طالب.

أسفر الحادث عن مصرع "على صلاته محمود، 16 عامًا، إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي في قرية أبومناع بحري، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.