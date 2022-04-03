رئيس الوزراء: أولوية قصوى لملف الصناعة لزيادة حجم الصادرات

التقى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لاستعراض عدد من ملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف الصناعة، وتعمل على تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية في المجالات المختلفة.

أضاف مدبولي، في هذا الصدد، أنه على مدار الفترة الماضية، تم عقد عدد من الاجتماعات؛ لبحث سبل دفع الصناعة المحلية، خلال الفترة الحالية، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن الهدف من وراء كل هذه الجهود هو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب الصادرات من هذه المنتجات.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دفع الصناعة الوطنية.

وفى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أمازون مصر"؛ وذلك لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في تسويق منتجاتهم عبر متجر الشركة.

وقالت الوزيرة: عبر هذه الشراكة ستسهم شركة أمازون بتمكين المشروعات المحلية ورواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهاز، ومساعدتهم فى تنمية أعمالهم على الإنترنت، وتوفير منتجاتهم للملايين من عملاء أمازون في مصر.

في السياق، أكدت الوزيرة حرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة، سواء فى مجالات الملابس أو الجلود أو الغذاء أو المفروشات؛ وذلك لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم، فضلا عن اهتمام الجهاز بدعم المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية التي تعبر عن الهوية المصرية، وتقدم منتجات عصرية تلائم جميع الأذواق.

كما استعرضت جامع، خلال اللقاء، حصاد مشاركة مصر في إكسبو دبي 2020، مشيرة إلى أن الجناح المصري حظي على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير حيث تخطى عدد زوار الجناح 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم، كما أن الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 حقق مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث علي مستوى الأجنحة المشاركة متوسطة المساحة.

واستعرضت الوزيرة نتائج لقاءات التعاون الثنائية التي جمعت بينها من ناحية ووفود عدد من الدول الأجنبية على مدار شهر مارس الماضي، حيث شهدت الوزيرة انطلاق منتدى الأعمال المصري- القبرصي.

في السياق، ألقت الوزيرة كلمة خلال الملتقى الاستثماري المصري الأنجولي، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم وبصفة خاصة مع دول القارة الإفريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التواجد المصري بالقارة الإفريقية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، كما استعرضت نتائج مقابلتها مع عدد من الشركات الفرنسية والألمانية خلال الأيام الماضية.