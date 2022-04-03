الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: «حياة كريمة» أسهمت فى إنشاء العديد من المدارس بالقرى

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

وأكدت سلامة، فى بيان صحفى لها، أن هناك حالة من التنسيق والتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، حيث تقوم الأوقاف بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، من خلال عملية الاستبدال، وهو ما أسهم في إنشاء العديد من المدارس في القرى التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ضربا أروع المثل في التكامل الحكومي بالمشروعات القومية، لا سيما أنهما يمتازان بالمرونة الكبيرة والحرص علي تحقيق مصالح المواطنين.

وأوضحت أن عددا من محافظات الجمهورية، حقق نقلة نوعية كبيرة في مجال الأبنية التعليمية، منها محافظة الشرقية، حيث يبذل المهندس أحمد مرسي جهودا كبيرة من خلال متابعة الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد المدارس على مدار الساعة.

وأشادت عضو حقوق انسان النواب، بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها هيئة الأوقاف المصرية برئاسة المهندس علاء عبدالعزيز لصالح المشروعات القومية، لا سيما أنها تقوم باستبدال الأرض بتخفيض 20% لصالح مشروعات المدارس والصرف الصحي، و10% لصالح إنشاء مراكز الشباب.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الدولة قطاع التعليم محافظات الجمهورية المشروع القومي حياة كريمة حياة كريمه

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