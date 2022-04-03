«مى إيهاب» على الراديو 9090 فى «رمضان حول العالم»

تقدم الإعلامية والإذاعية مي إيهاب؛ برنامج "رمضان في العالم" والذي يذاع يوميًا على الراديو 9090 ؛ تتناول فيه أهم العادات الرمضانية في معظم دول العالم.

ويتناول البرنامج شكل رمضان فى 30 دولة وما يميز طابع وثقافة كل دولة فى الشهر المبارك، ويستضيف أحد سكان هذه الدول للحديث عن الطقوس والعادات المحببة لهم.

وشهدت الخريطة البرامجية للراديو 9090 تطويرا كبيرا يناسب الذوق العام المصرى بمختلف فئاته، والعديد من المفاجآت يُقدمها لجمهوره فى رمضان، من مسلسلات وبرامج إذاعية متميزة.