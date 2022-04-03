الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مى إيهاب» على الراديو 9090 فى «رمضان حول العالم»

مي ايهاب في الراديو
مي ايهاب في الراديو 9090

تقدم الإعلامية والإذاعية مي إيهاب؛ برنامج "رمضان في العالم" والذي يذاع يوميًا على الراديو 9090 ؛ تتناول فيه أهم العادات الرمضانية في معظم دول العالم.

ويتناول البرنامج شكل رمضان فى 30 دولة وما يميز طابع وثقافة كل دولة فى الشهر المبارك، ويستضيف أحد سكان هذه الدول للحديث عن الطقوس والعادات المحببة لهم.

وشهدت الخريطة البرامجية للراديو 9090 تطويرا كبيرا يناسب الذوق العام المصرى بمختلف فئاته، والعديد من المفاجآت يُقدمها لجمهوره فى رمضان، من مسلسلات وبرامج إذاعية متميزة.

 

9090 يوم حول إعلامية العادات الرمضانية برا الطق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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