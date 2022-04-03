تراجع إصابات «كورونا» في الأردن بنسبة 45% خلال الأسبوع الماضي

كشف مسؤول ملف كورونا بالأردن، الدكتور عادل البلبيسي، عن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي، بنسبة 45%، حيث بلغت 1731 إصابة مقارنة بـ3171 حالة في الأسبوع السابق.

وقال "البلبيسي"، إن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 124 حالة مقارنة مع 183 خلال الأسبوع رقم 12 بنسبة انخفاض حوالي 32%، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 3.78 مقارنة مع 6.5 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 12 بانخفاض حوالي 42%، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)

وأشار إلى أن المجموع الكلي للجرعة الأولى وصل 4740611 بنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، فيما بلغ المجموع الكلي للجرعة الثانية 4455974 بنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 634746 جرعة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 1227 حالة مقارنة مع 2175 حالة خلال الأسبوع رقم 12 بانخفاض حوالي 43 بالمئة، كما بلغت نسبة الحالات في الفئة العمرية 10 - 17 عام، حوالي 7 بالمئة مقارنة مع 10 بالمئة خلال الأسبوع السابق، مبينا ان نسبة إصابة الفئة العمرية 6 -9 سنوات بلغت 1 بالمئة مقارنة مع 2 بالمئة في الأسبوع الذي سبقه.

وأكد أهمية الالتزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة، وتلقي المطاعيم بجميع جرعاتها الأولى والثانية والثالثة لمن مضى على تطعيمهم ثلاثة أشهر أو أكثر، للسيطرة على الوضع الوبائي في الأردن .

وبين "البلبيسي" أن عدد الجرعات التي أعطيت بلغت 9884 للجرعة الأولى مقارنة مع 8171 خلال الأسبوع السابق، وللجرعة ثانية 17883 مقارنة مع 12408، وللجرعة الثالثة 6932 مقارنة مع 7784، حيث وصل مجموعها 34699 مقارنة مع 28363 خلال الأسبوع رقم 12، وبنسبة ارتفاع حوالي 22 بالمئة.