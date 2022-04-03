الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد الإفريقي يبحث في نيامي إنشاء منطقة اقتصادية في النيجر

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أجرى مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد الإفريقي السفير ألبرت موشانجا، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس وزراء النيجر حمود محمد، لمناقشة الاستعدادت لعقد قمة الاتحاد الإفريقي للتصنيع والتنوع الاقتصادي.

وأوضح الحساب الرسمي لمفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد الافريقي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول إنشاء منطقة اقتصادية في النيجر كأحد مخرجات القمة المرتقبة.

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي للتصنيع والتنوع الاقتصادي سوف تعقد في نوفمبر المقبل في نيامي عاصمة النيجر.

وذكر أن مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين بالاتحاد الإفريقي السفير ألبرت موشانجا عقد سلسلة لقاءات مع وزراء حكومة النيجر للوقوف على الترتيبات والاستعدادات لإنجاح القمة واستقطاب رؤوس أموال للسوق الإفريقي المتعطش للاستثمارات.

وتعقد القمة تحت شعار "تصنيع أفريقيا: تجديد الالتزام نحو التصنيع الشامل والمستدام" والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، ثم أعلن تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
 

 

الاتحاد الافريقى منطقة اقتصادية في النيجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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