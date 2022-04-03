«الأطباء»: مليون و240 ألف جنيه دعم للأطباء وأسرهم خلال مارس

أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء مجمل أعمال الدعم المقدم للأطباء وأسرهم خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت اللجنة الاجتماعية بتقديم الدعم لعدد 102 طبيب وأسرة بإجمالي مبلغ مليون و240 ألف جنيه، منها مليون وثلاثين ألف جنيه مقدمة لـ23 أسرة شهداء كورونا من الأطباء 170 ألف جنيه دعم دراسي لعدد 50 أسرة و140 ألف جنيه دعم علاجي لعدد 29 طبيبا.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن جميع الأموال التي تدعم النقابة بها الأطباء هي من الأطباء أنفسهم، حيث أن موارد النقابة من الاشتراكات ورسوم الخدمات المقدمة للأطباء.

وأضافت سلامة أن تقديم الدعم للأطباء و أسرهم في جميع النواحي هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.

وأكدت عضو مجلس النقابة على إصرار نقابة الأطباء على حصول الأطباء على بدل عدوى مناسب وأحقية أسر شهداء الأطباء في معاش إصابة عمل وتعويض مادي ملائم لما قدموه من تضحيات.

وأعلنت مقرر اللجنة الاجتماعية عن رقم واتس 01008447501 لتواصل الأطباء وأسرهم مع اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء.