الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأرز الأبيض والشعير لدى تجار الجملة اليوم الأحد 3-4-2022

الأرز
الأرز

شهدت أسعار الأرز ثباتًا، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد 3رأبريل 2022، ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

واستقرت أسعار الأرز الأبيض، والشعير، لليوم السادس على التوالي، وذلك بعدما انخفضت أسعار الأرز الأبيض، الإثنين الماضي، واستمرت أسعار الأرز الشعير في الثبات على نفس مستوياتها المنخفضة.

- أسعار الأرز الأبيض والشعير لدى تجار الجملة

وتطرح "الدستور" خلال السطور التالية  أسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل استقرارًا، حيث ثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% عند نفس مستوياته المنخفضة، كما استقرت أسعار الأرز الشعير بنوعيه.

وسجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" ثباتًا في سعر الطن اليوم الجمعة، بالأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 6,650 جنيها ،كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6,300 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 10,500 جنيه.

كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,000 جنيه.

- سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر كيلو الأرز للمستهلك 13.5 جنيه.

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز عند ختام تداولات، أول أمس، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مايو، 16.005 دولار للقنطار، بمقدار انخفاض 0.005 دولار، أي بنسبة تراجع 0.03%.

 من جهته، أوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الاحتياطي من الأرز آمن ويكفي لعام كامل".

وتابع  رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية بالقاهرة، لم يتم تخفيض المساحات المزروعة بالأرز في مصر، ومن المتوقع أن يتم زراعة 1.5 مليون فدان بالأرز العام المقبل".

أسعار الأرز الأبيض أسعار الأرز الشعير ورصة شيكاغو للتجارة سعار الأرز الشعير أرز الشعير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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