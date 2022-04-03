إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمستحقي كراتين «حياة كريمة» بمطروح

قال عبدالرحمن الطباخ، مسؤول مؤسسة حياة كريمة بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن مؤسسة حياة كريمة لها دور كبير تساهم به في محافظة مطروح فضلا عن متابعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ٢٠١٩ والتي تم بموجبها تطوير ٥ قرى وتأهيلهم بنسبة تنفيذ ١٠٠% في العام الأول من المبادرة.

وأوضح مسؤول مؤسسة حياة كريمة أن في العام الثاني تم تطوير ٦ قرى بنسبة ١٠٠ % مشيرا إلى أن تشارك المؤسسة كشريك أساسي في حصر الاحتياجات والحوارات المجتمعية حاليا عددا من القرى المرشحة لدخول المرحلة القادمة من المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووحدة حياة كريمة بالمحافظة والمديريات الخدمية.

وأضاف أنه يتم بالتوازي إطلاق مبادرات الحماية الاجتماعية وأبرزها مبادرة رد الجميل ١ و٢ والتي استهدفت توزيع مواد غذائية ومعقمات خلال جائحة كورونا، وأيضا المبادرة الأكثر وصولا الى الأهالي في قرى المحافظة وهي "مبادرة التصالح حياة" والتي استهدفت تخفيف الأعباء ورفع حمل دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء علي الأهالي في القري وتوفير الإحساس بالأمان الاجتماعي والاستقرار لهم.

وأشار إلى أنه تم سداد جدية التصالح عن عدد كبير من المواطنين تجاوز ٢٠٠ اسره في عدد من قري محافظة مطروح، موضحا أنه يتم حاليا إطلاق قوافل وصل الخير حيث أنها أكبر قافلة مساعدات في الوقت الحالي وتستهدف القري بشكل خاص مؤكدا علي أن بدأت الحملة بحصر اسماء المستفيدين من خلال منسقي المحافظة ومنسقي المراكز والمتطوعين في كل قرية والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمعات المحلية والجمعيات القاعدة.

وأكد أنه تم الاشتراك مع الجمعيات الكبري أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم الأسبوع الماضي بين ٢٤ جمعية ومؤسسة من رواد العمل الأهلي والتنموي في مصر وذلك بهدف توزيع كراتين " حياة كريمة " على الأسر الاكثر استحقاقاً بالإضافة الي توسيع قاعدة بيانات المستفيدين وانشاء قاعدة بيانات موحدة لهم، وذلك لضمان أن الدعم الغذائي يصل لمستحقيه من أهالينا في القري التي لم تستهدف من قبل ومنع الازدواجية وضمان الوصول لأكبر عدد من المستفيدين.