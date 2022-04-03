رفع حطام حادث انقلاب أتوبيس على طريق العين السخنة

رفعت أوناش المرور، بوزارة الداخلية، اليوم، حطام حادث انقلاب أتوبيس أعلى طريق العين السخنة، وسحب جميع الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق العين السخنة بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل 13 مصابا إلى مستشفى البنك الأهلي والقاهرة الجديدة، ويتواجد الخدمات الأمنية بالمكان للاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.