الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر خلال إبريل

محصول البنجر
محصول البنجر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أبريل الجاري، والتي جاءت كالآتي. 


- العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):


استمرار فطام المساحات المقرر حصادها تبعا لبيان شركة السكر تبعاً لطبيعة الأرض ودرجة الحرارة،
و تقليع الزراعات المتبقية من العروة المتوسطة، وتنظيف الجذور من الطين والعرش وتكوم استعدادا لتوريدها للمصنع. 
 

- العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر): 


و يستمر فطام المساحات المقرر حصادها ويتم تقليع الزراعات التي تم إخطار الشركة بتقليعها وتجهيزها للتوريد خلال 24 ساعة من التقليع، و تجميع العرش الأخضر واستخدامه كعلف للمواشي ويفضل خلطها بالتبن والدريس .

وقد يمتد موسم التصنيع حتى شهر مايو ويتم حصاد الزراعات تحت التوريد ولا يجب الحصاد بدون إخطار من الشركة لتفادي ترك البنجر تحت الشمس مما يتسبب فى جفاف الجذور وتدهور السكر. 

- في الأرض الصحراوية 


تضاف محسنات القوام كالطمي والأسمدة العضوية في خنادق أسفل مرقد البذرة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء، كما يضاف بالأراضي الصحراوية السماد النتروجينى في 4 دفعات الأولى عند الزراعة، والثانية بعد الخف، والثالثة والرابعة بعد شهر ويحتاج الفدان إلى  120 كجم آزوت – و يزداد معدل إضافة البوتاسيوم إلى 70 كجم للفدان.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أبريل تمثلت في الآتي.

- تسميد الدفعة الأولى من السماد الآزوتى لمساحات الخلف المكسورة في بداية الموسم والتي تم عزقها بالمعدلات المقررة.

- استمرار ري المساحات المكسورة المقرر استخلافها بعد حرق السفير وتطهير الجور.

- فطام المساحات المقرر كسرها في المرحلة الأخيرة من خطة الكسر، والتوريد والتي يفضل أن تكون في حدود 20يوم على الأكثر نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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