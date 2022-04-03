الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل سيدة فى الهرم

ضبط متهم
ضبط متهم

تكثف مباحث الجيزة، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل في الهرم؛ لتحديد هوية متهم وجارٍ ضبطه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة متزوجة.

بسؤال أفراد أسرتها وزوجها، وجهوا اتهامًا لشاب بقتلها، بسبب خلافات سابقة مع أحد أفراد الأسرة.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، ومواجهته لكشف ملابسات الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

مباحث الجيزة ربة منزل العثور خلافات سابقة منطقة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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