رئيس الوزراء الباكستاني يواجه تصويتا بحجب الثقة

يمكن أن يخرج رئيس الوزراء الباكستاني المحاط بالمشاكل عمران خان من السلطة بعد ما يقرب من 4 سنوات إذا فشل في النجاة من تصويت بحجب الثقة في البرلمان اليوم الأحد.

وفقد خان أغلبيته البرلمانية بعد أن تحولت مجموعات من الحلفاء والعديد من مشرعي حزبه إلى المعارضة. وسيتعين عليه التنحي عن منصبه إذا صوت ضده 172 عضوا من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 342 عضوا.

وألقى خان، لاعب الكريكيت السابق الذي تولى المنصب في 2018، باللائمة على واشنطن في مشاكله وقدم احتجاجا رسميا للسفارة الأمريكية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.

وقال خان خلال جلسة استجواب تم إذاعتها مباشرة وذلك قبل ساعات من التصويت الحاسم" لن أدع هذه المؤامرة تنجح". وأعلنت حكومة خان في وقت سابق أن لجنة استقصائية سوف تحقق في المؤامرة الخارجية المزعومة.

وحث خان شباب بلاده على النزول للشوارع في مظاهرات سلمية وقال إن الحكومة تفكر في رفع دعاوى خيانة ضد زعماء المعارضة.

ومن جانبها، دعت المعارضة الباكستانية مؤيديها إلى التجمع أمام البرلمان اليوم الأحد.