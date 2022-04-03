الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيرانى يكشف أسباب تعليق مباحثات فيينا

البرلمان الإيرانى
البرلمان الإيرانى

قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان آبادي، إن مخاوف روسيا والصين تعد من أسباب تعليق المباحثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا.

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أن "أحد أسباب تعليق المباحثات هو مخاوف دول مثل روسيا والصين بشأن إمكانية حل القضية الإيرانية"، في إشارة إلى تعليق محادثات فيينا، مضيفًا أن هذه الدول تخشى من أن تحسين علاقات إيران مع الدول الغربية، قد يخرجها من السوق التجارية والتعاون مع إيران.

و قال إن الأمريكيين يقومون بالتخريب وعرقلة مباحثات فيينا، ويعتقدون أن أي مطلب يجب أن يفرض على إيران وتنفذه.

كذلك أوضح أن المباحثات النووية عمل جماعي، ودعا الإيرانيين إلى "عدم القلق"، مشيرًا إلى أن "المباحثات لا تعتمد على قرارات فردية كي نقلق من احتمال تجاوز كبير مفاوضي طهران علي باقري الخطوط الحمراء".

وأضاف أن "الهجمات على فريق التفاوض تهدف إلى خلق انقسام بين كبير المفاوضين ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان". 

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